Revival est un site en cours de création, destiné à compiler et à décrire les jeux de rôles anciens (en particulier médfan) introuvables ailleurs sur le net. Etant collectionneur je me retrouve fréquemment confronté au problème de savoir quelle édition correspond au jeu que je veux acheter, et surtout est-ce qu'il est complet (les sites faisant actuellement référence sont complètement dépassés sur ces jeux et presque toujours truffés d'erreurs dans les impressions et les contenus). Je vais donc petit à petit compléter ce site. Pour l'instant peu de jeux sont décrits mais je vais essayer d'ajouter un jeu toutes les semaine, quand une gamme est complétée et qu'aucune erreur est possible.





Derniers ajouts, février 2011: PDF de la Vallée des Maléfices (NEF) Jeux à venir: World Action & Adventures